El CX Fontecarmoa celebra sus éxitos en el Torneo Internacional
El Pabellón Universitario de Pontevedra acogió el fuerte Torneo Internacional Cidade de Pontevedra, con 250 jugadores divididos en dos categorías, Master para Elo superior a 2000 puntos y Amateur con Elo inferior a 2000 puntos.
La categoría Amateur estuvo dominada por los jugadores del Fontecarmoa, ya que realizando un torneo impecable, Ricardo Oubiña Pazos se coronó vencedor invicto, consiguiendo 8 puntos de los 9 en disputa, cediendo unicamente dos tablas en la totalidad de las partidas en liza.
A este triunfo hay que sumarle la primera plaza femenina lograda por Irene Diz Loroño, que finalizó en la décimo sexta plaza de la general con 6 puntos. Entre ellos se situó otro jugador vilagarciano, Gonzalo Bouza Brey, que consiguió 7 puntos para alcanzar la octava plaza de la general.
Otros dos triunfos engrosaron el palmarés del Fontecarmoa con dos oros en categorías base, Liam Puceiro Bouzas ganó en Benjamines y Asier Cores en Promesas.