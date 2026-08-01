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+Deportes

El CX Fontecarmoa celebra sus éxitos en el Torneo Internacional

María Caldas
01/08/2026 16:00
Ricardo e Irene Campeones
Ricardo e Irene Campeones
Cedida
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El Pabellón Universitario de Pontevedra acogió el fuerte Torneo Internacional Cidade de Pontevedra, con 250 jugadores divididos en dos categorías, Master para Elo superior a 2000 puntos y Amateur con Elo inferior a 2000 puntos.

La categoría Amateur estuvo dominada por los jugadores del Fontecarmoa, ya que realizando un torneo impecable, Ricardo Oubiña Pazos se coronó vencedor invicto, consiguiendo 8 puntos de los 9 en disputa, cediendo unicamente dos tablas en la totalidad de las partidas en liza.

A este triunfo hay que sumarle la primera plaza femenina lograda por Irene Diz Loroño, que finalizó en la décimo sexta plaza de la general con 6 puntos. Entre ellos se situó otro jugador vilagarciano, Gonzalo Bouza Brey, que consiguió 7 puntos para alcanzar la octava plaza de la general.

Otros dos triunfos engrosaron el palmarés del Fontecarmoa con dos oros en categorías base, Liam Puceiro Bouzas ganó en Benjamines y Asier Cores en Promesas.

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