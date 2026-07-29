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+Deportes

Roi Fraga, del Número Phi, consigue la medalla de oro en el Open de Portugal

El joven firmó un debut absoluto para el recuerdo

María Caldas
29/07/2026 18:00
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Roi Fraga con la medalla de oro en el podio portugués
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El taekwondo gallego concluyó su participación en el Portugal Open, un torneo G1 que puntúa para la clasificación mundial y europea, con un balance de 20 medallas, siete de oro, dos de plata y 11 de bronce.

El deportista del Número Phi de Caldas de Reis, Roi Fraga, consiguió la medalla de oro en la categoría absoluta. El joven firmó un debut internacional absoluto para el recuerdo. 

Aún en la categoría juvenil, se proclamó campeón absoluto en -74 kilogramos tras superar a cinco rivales de alto nivel: David Cabrera (Estados Unidos), Mehmet Polat (Turquía), Aliou Mané (Francia), Lukasz Cudnoch (Polonia) y Abdelhamid Abdouni (Marruecos), alzándose con un prestigioso título.

Desde la entidad caldense celebran el éxito de su deportista cuándo se encuentran en plena expansión, ya que ahora incorporarán gimnasia rítmica y danzas urbanas a su oferta de actividades.

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