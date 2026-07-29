Os Ingleses piensa ya en la nueva temporada y celebra la vuelta de Brea tras su lesión

Os Ingleses ascendió a la División de Honor B la pasada temporada Gonzalo Salgado

El Club de Rugby Os Ingleses piensa ya en el inicio de la próxima temporada tras lograr su ascenso a Nacional. Desde la directiva llevan trabajando sin cesar desde el fin de temporada para conseguir los patrocinadores necesarios de cara a la 2026/2027, ya que el ascenso supone un importante incremento del gasto al que tendrán que hacer frente.

“Estamos arrancando y de momento todavía no hay grandes novedades ni cambios en lo que es el equipo”, explica David Lema, quién seguirá siendo entrenador del combinado una temporada más.

“A nivel staff sí que estamos intentando crecer un poco más porque nos hace falta. Incorporamos a Javi, que va a ser nuestro preparador físico. Es una persona que está involucrada tanto en deportes de equipo como individuales y doctorado en Ciencias del Deporte”, explica el entrenador.

“Pienso que va a ser un gran cambio en el equipo, porque pasamos a hacerlo un poquito más profesional y seguro que para los jugadores también va a ser muy importante este cambio de cara a la temporada que viene”, concluye Lema.

Asimismo, el equipo también celebra el regreso de Brea, que tras meses de lesión vuelve a entrenar. “Espero ir soltándome poco a poco”, dice el jugador tras recibir el alta médica después de su lesión.