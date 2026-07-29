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+Deportes

El Club de Tenis O Rial triunfa en el Campeonato Gallego

Lucía Couso y Ariadna Lucio se proclamaron ganadoras en dobles femenino

María Caldas
29/07/2026 11:40
tenis
Lucía Couso y Ariadna Lucio
Cedida
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El Club de Tenis O Rial celebra sus éxitos en el CC Mercantil e Industrial de Vigo, que fue el escenario del XXXVII Campeonato Gallego Absoluto de Tenis  – XVII Memorial Antonio Santorios. En este, Lucia Couso y Ariadna Lucio, se han alzado con el título de Campeonas Gallegas en la categoría de dobles femenino absoluto.

"Este triunfo es el reflejo del gran trabajo diario, la constancia y la dedicación de nuestras deportistas y del equipo técnico", comentan desde la entidad arousana. "Desde la directiva y todos los miembros del club queremos trasladarles nuestra más sincera enhorabuena por este hito tan importante", concluyen. 

Asimismo, el Campeonato Gallego Absoluto compartió fechas y escenario con el Campeonato Gallego Benjamín  y la Tercera Prueba Galicia Head Tour, en la que también participaron deportistas del Club de Tenis O Rial. 

Por un lado, Lorenzo Quintáns se consagró como campeón del campeonato individual de la categoría benjamín masculino en segunda división, y Elena Recuna se convirtió en subcampeona del campeonato individual en la categoría de Cadete femenino en segunda división.

Ahora, desde el Club de Tenis O Rial planean ya su mes de agosto. El próximo día tres habrá una jornada de puertas abiertas de tenis desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas. El cuatro de agosto será el turno del picketball, actividad que se desarrollará de 17:00 horas a 20:00 horas. 

El miércoles cinco de agosto será el turno del 'crazy padel', también de 17:00 horas a 20:00 horas, mientras que el jueves seis las instalaciones contarán con un tobogán desde las 12:00 horas hasta las 21:00 horas. El viernes siete de agosto será el acto conmemorativo por los 40 años del Club de Tenis O Rial, que dará comienzo a las 21:00 horas.

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