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+Deportes

El arousano Bruno Gómez se proclama campeón gallego de balonmano playa

María Caldas
29/07/2026 19:00
balonmano
El vilagarciano Bruno Gómez con su equipo en la Praia da Compostela
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El vilagarciano Bruno Gómez viene de proclamarse campeón gallego de balonmano playa en Vilagarcía. El joven, que milita en las filas del Bueu, levantó el título autonómico en la categoría cadete luego de celebrarse la cuarta y última ronda en la Praia da Compostela, que acogió a las categorías alevín mixto, infantil femenino y masculino, cadete femenino y masculino, juvenil masculino y femenino, y, por último, la categoría sénior tanto masculina como femenina.

Bruno Gómez disputó la prueba en casa con el Area Bueu Agrelo, que consiguió la victoria ante el Abegondo. Por otra parte, en la categoría cadete femenina, la victoria fue para el Balonmano Playa Painkillers, que venció con un marcador final de 2-0 al Veba Water Caramar. En la categoría de alevín mixto, el triunfo se lo llevó el Veba Mini Water Saexco Galaica, con un marcador final de 1-2 ante Painkillers.

En infantil femenino, el BMP Petanca venció al Asmubal Meaño, y el Bueu al Veba Dos Chata. En el apartado masculino, Bueu también se hizo con la victoria. En la categoría juvenil femenino, el triunfo en A Compostela fue para el BMP Esparta, mientras que el lado masculino fue para Bueu y Painkillers. En sénior femenino se llevó la victoria Bunga y Veba Puppy`s, y en masculino Bueu y Painkillers.

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