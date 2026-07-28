Los arousanos destacan en el Nacional de Trasona con la Selección Gallega

El equipo autonómico en Trasona Cedida

La selección gallega volvió a imponerse en el Campeonato de España de Sprint de Jóvenes Promesas por Selecciones Autonómicas, celebrado en el embalse de Trasona. Galicia cerró las dos jornadas de competición con 1.988 puntos, una ventaja de 533 sobre Baleares, segunda con 1.455. Andalucía completó el podio con 1.417 puntos, por delante de Madrid, cuarta con 1.375, y Asturias, quinta con 1.358.

En el equipo gallego cobraron especial protagonismo los palistas arousanos. Las dos primeras medallas de oro llegaron el sábado en las finales de 3.000 metros. Gabriel Cascallar, del Club As Torres-Romería Vikinga, ganó el C1 cadete masculino con un tiempo de 15:38,33. Leo Faass, de Baleares, fue segundo con 15:58,79, mientras que Marcos de la Sierra, de Madrid, terminó tercero con 16:06,62.

Pablo Castiñeiras, del Club As Torres-Romería Vikinga, también consiguió la medalla de oro en el C1 500 cadete. El canoísta gallego se impuso con 2:07,55, seguido por Izan Fernández, de Baleares, con 2:08,83, y Saúl Ávila, de Asturias, con 2:13,34.

Por otra parte, en la final masculina de K1 500 cadete B, Gael Sánchez, del Club Cofradía Pescadores Portonovo, consiguió el bronce con 1:51,72, por detrás de Tiziano Nieves, del Kayak Tudense, que ganó con 1:50,66; y de Adrián García, de Asturias, fue segundo con 1:51,28. Otro doblete gallego llegó en el K1 500 cadete A masculino. Pablo Contiñas, del Club Cofradía Pescadores Portonovo, fue segundo con 1:50,56.

En infantil B, Izan Santos, del Pontecesures, se hizo con la medalla de plata. El K1 500 infantil A masculino dejó otro primer y segundo puesto para la selección gallega. Noel Piñeiro, del Club Cofradía Pescadores Portonovo, ganó la final con 1:56,54. Dávila y Castiñeiras ganaron también el C2.