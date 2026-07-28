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Diario de Arousa

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+Deportes

Catoira celebra o éxito de participación na segunda Romaría Viking Rise

No aberto sénior proclamousa campión o Mestre Fide Óscar de Prado. En infantís o ouro foi para Sergio Calvo, de Santiago

María Caldas
28/07/2026 19:00
Jugada Inicial
Unha das xogadas iniciais do torneo no Concello de Catoira
Cedida
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Catoira acolleu a celebración da II Romaría Viking Rise de Xadrez 2026, encadrada na 66ª edición das festas catoirenses de Interese Turístico Internacional, organizada polo Concello de Catoira e o Club Xadrez Fontecarmoa e patrocinada por varios organismos oficiais, empresas privadas da comarca e especialmente Viking Rise que se postula como imaxe oficial para as próximas edicións da romería xadrecística na vila do Ulla.

A participación foi moi numerosa alcanzándose a cifra de 126 axedrecistas inscritos de toda a comunidade que disputaron este torneo deportivo, repartidos en cinco categorías: Senior, Infantil, Alevíns, Benxamíns e Promesas, que foron sorprendidos por a visita dunha comitiva vikinga, puidendo sacar fotos como recordo da súa participación en Catoira. Despois das sete roldas do campeonato en cada categoría, todos os xogadores foron obsequiados cun recordo da Conserveira Friscos e Aceites Abril e trofeos doados polo Concello e as diversas empresas patrocinadoras.

Na entrega de premios contouse ca presencia do alcalde catoirense Xan Castaño, o vicepresidente da Federación Galega de Xadrez Angel Vilas, o encargado de Conservas Friscos Ramón Rey e o concelleiro de Cultura e Deportes Raúl Gómez.

No aberto sénior proclamouse vikingo de ouro o Maestro Fide Oscar de Prado do Xadrez Arteixo. Acompañárono no podio o xoven ourensán Benjmaín Diéguez e Juan José Lema da Escola Xadrez Compostela. Cuarto posto para o vigués Mateo Pérez e quinto para o xogador do Vilas de Bouzas Moisés Jelusich.

En infantís o ouro marchouse para Santiago ca victoria de Sergio Calvo, sendo segundo e terceiro Iván Martínez e Daniel Varela, ambos do club Lucena de Vigo. Victoria en Alevíns do vigués Mateo Rey, plata para Telmo Vicente de Rianxo e bronce para Xoel Roo do Marquiño de Noia. 

Na categoría para menores de 10 anos, o chanzo mais alto do podio foi para o xadrecista de Nigrán Pablo Lomba, seguido de Martín Solla de Mos e Aldán Martínez de Padrón. A organización mostrouse moi satisfeita co resultado da proba.

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