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Diario de Arousa

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+Deportes

A XLII Travesía a Nado de Vilagarcía espera a máis de 250 deportistas este domingo

María Caldas
28/07/2026 20:00
Las autoridades durante la presentación de la prueba
Cristina Durán
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A natación regresa a Vilagarcía este domingo, 2 de agosto, coa celebración da XLII Travesía a Nado Porto de Vilagarcía, unha proba incluída no XXII Circuíto Galego de Augas Abertas. A competición contará con tres distancias a cubrir dependendo da modalidade de participación. Os nadadores federados que desexen puntuar no circuíto galego deberán cubrir 2.500 metros, a proba popular constará dun percorrido de 1.200 e a infantil, para deportistas menores de 11 anos, de 250.

A travesía presentouse no Concello coa presenza do concelleiro de Deportes, Carlos Coira, e os membros do Club Natación e Salvamento Vilagarcía, Raúl Barreiro, Mari Duro e Magdalena Caeiro. 

Segundo a entidade organizadora do evento, a previsión para a xornada do domingo é acadar as 250 inscricións rexistradas na pasada edición, aínda que a coincidencia doutras competicións similares o mesmo día, podería restar nadadores. En calquera caso, a representación local será importante, en torno aos 50 deportistas do club vilagarcián.

A inscrición estará aberta a través da web championchionorte ata o día 30 de xullo, cunha cota de 17 euros. Tamén se poderá realizar presencialmente o domingo antes do inicio da travesía. A saída e a meta da travesía estarán no pantalán do Centro de Tecnificación de Vela, e o centro de operacións instalarase na nave municipal de usos náuticos, situada nas inmediacións. 

As dependencias do Concello póñense a disposición da organización para a realización da inscrición, e tamén dos deportistas, que poderán utilizar as duchas e vestiarios. A saída da proba do circuíto galego está prevista para as 11:00 horas

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