‘Pisko’ Ventín e os irmáns Iglesias vencen no Rallymix de Ribadumia
Alfonso ‘Pisko’ Ventín e Celestino Iglesias e Jorge Iglesias, foron os vencedores do Rallymix de Ribadumia, terceira proba puntuable para o Campionato Xunta de Galicia.
Nunha xornada con bo tempo e abundante público na proba pontevedresa, Ventín foi o máis rápido na clasificación xeral, que ademáis o convertiu no primeiro clasificado da Clase A. O de Cotobade firmou un tempo total de 49:44.0, máis de medio minuto máis rápido que o segundo clasificado, Darío Calviño, tamén aos mandos dun Yacarcross SXC.
O terceiro posto da clasificación foi para Alejandro Fariña, que se quedou a máis de dous minutos do vencedor da proba. Na Copa MRF acompañando a ‘Pisko’ Ventín no podio estiveron Ismael Neira e Adrián Campaña.
Entre os participantes na Clase B, primeiro posto para Celestino e Jorge Iglesias, que aos mandos do Ford Fiesta N5 foron os mellores na proba da casa e que organiza a súa escudería. Entre os participantes na Copa Pirelli Dianteira, victoria para Diego Vila e Álex Sampayo, no Peugeot 205.
Marcos Lista e Martín Fariña foron segundos e Juan Manuel Cagiao e Francisco García, terceiros. Cagiao e García fixéronse tamén coa primeira posición dentro da Copa Iniciación Escuderías, seguidos de José Pena e de Lucía Regos.