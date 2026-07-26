Los palistas arousanos conquistan los podios del Europeo de Szeged

A la derecha, Silvia Gago y Lucía Pizarro tras conseguir la medalla de bronce en el C2 500 metros Náutico O Muíño

La ciudad húngara de Szeged acogió el Campeonato de Europa de Sprint Júnior y Sub 23, en el que participaron distintos deportistas arousanos que, de nuevo, no solo mostraron un grandísimo nivel, sino que también se subieron a los podios de sus respectivas categorías en una competición muy exigente. La primera medalla para los arousanos llegaba de la mano de Raúl Fernández y Pedro Torrado, del Club As Torres-Romería Vikinga.

Fernández y Torrado se hicieron con la medalla de bronce en el C2 500 metros Sub 23, tras completar la prueba en un tiempo de 1:50.478, solo por detrás de los Atletas Internacionales Neutros, que se llevaron la plata y el oro.

La participación arousana continuó con la isleña Silvia Gago, que en la prueba del C1 500 metros júnior quedó en sexta posición con un tiempo de 2:31.256. Más tarde, la joven del Club Náutico O Muíño sumaría otra medalla de bronce para la representación arousana, concretamente en el .C2 500 metros de categoría júnior.

Raúl Fernández y Pedro Torrado José Lagares

En dicha prueba, Silvia Gago formó pareja con Lucía Pizarro, y se hicieron con la tercera plaza gracias a un cronómetro de 2:17.769, muy cerca de la segunda posición, que fue para las deportistas locales Luca Poszpischil y Lena Hamar gracias a un tiempo de 2:17.409. La primera posición de dicha prueba fue para las Atletas Internacionales Neutras con un crono de 2:15.378.

Asimismo, el gran metal lo consiguió la cambadesa Sofía Parada, que participó en la prueba de K1 200 metros júnior. La joven palista del Club Cofradía Pescadores de Portonovo se hizo con la victoria en dicha prueba tras completarla el un tiempo de 47.900. La segunda posición la consiguió la polaca Anna Sulkowska con un tiempo de 48.716, y tercera fue la portuguesa Mercedes Pinheiro con un 49.370.