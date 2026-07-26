As centolas e centolos do Breogán proclámanse campións de Barco Dragón
O Complexo Deportivo David Cal de Verducido acolleu o Campionato Galego de Barco Dragón 500 metros, no que as centolas e centolos do Breogán do Grove se fixeron co título de Campións Galegos.
Esta foi a terceira regata da Liga Galega de Barco Dragón, e nas tres se impuxo o Breogán, polo que marcha na primeira posición desta Liga Galega. Once foron os barcos que presentou Breogán nesta proba e sete subiron ao pódium, colgándose tres medallas de ouro e catro medallas de prata.
Os campións galegos foron; DB12 mixto sénior A, DB12 muller sénior, e o DB12 mixto veterán A. Por outro lado, o DB12 muller veterana , DB12 open sénior A, DB12 open veterán A e DB22 open sénior proclamáronse subcampións galegos, conseguindo así as codiciadas medallas de prata para os grovenses.
O DB12 mixto senior B fíxose co quinto posto, o DB12 mixto veterán B co sexto, o DB12 open sénior B foi noveno, e o DB12 open veterán B décimo. Así, na clasificación xeral por equipos, o CMDC Breogán do Grove foi primeiro cun total de 297 puntos.
A segunda posición foi para o Cidade de Lugo con 197 puntos, e o terceiro posto completouno o Club Rías Baixas-Boiro con 171. En total, a expedición do Breogán estivo formada por 35 deportistas do Grove.