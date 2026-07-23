Catoira acolle o domingo a III edición da Romaría Viking Rise de Xadrez
Durante toda a xornada do domingo celébrase a III Romaría Viking Rise de Xadrez 2026, sexta proba do XIX Circuito Promoción da Federación Galega de Xadrez, cunha gran afluencia de ajedrecistas de toda Galicia, a pesar de celebrarse xa no verán en periodo vacacional ao ser encuadrada no programa festivo das festas da Romaría catoirense.
Sendo a terceira edición, dende o Concello de Catoira e a organización do Club Xadrez Fontecarmoa, síntense moi satisfeitos xa que serán 120 axedrecistas os que disputen este torneo, que segue coa súa singladura cas miras postas en consolidado como referente deportivo da Romaría Vikinga.
Mañán disputaránse as cuatro categorías do calendario gallego de promoción e un Open Absoluto sen premios en metálico. Estarán presentes os mellores xogadores base do panorama autonómico e o Open xa conta con gran número de xogadores que contan ranking internacional.
O torneo comenzará as 11 da mañá e desarrollarase en xornada de mañá e tarde, permitiéndose a presencia de espectadores durante tódalas roldas a disputar. A entrega de premios será no Auditorio Municipal de Catoira as 8 da tarde, donde entregaranse os trofeos os vencedores, así como agasallos da firma de videoxogos Viking Rise e unha merenda.