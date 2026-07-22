Vilagarcía espera a más de 600 atletas en la XXII Carreira Nocturna

La presentación en el Concello de Vilagarcía MONICA VILA

Vilagarcía acoge la XXII edición de la Carreira Nocturna el próximo sábado uno de agosto. La prueba partirá desde Praza da II Repúblicav y pasará Avenida de Mariña, Gómez Paracha, Vilaxoán, Eloidio Villaverde, haciendo un cambio de sentido en Canelas. Se trata así de un recorrido muy recto en el que en cada vuelta hay 15 metros de desnivel acumulado.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo miércoles 29 de julio para la carrera popular, mientras que los federados cierran el lunes. En la carrera popular se pagarán cinco euros y para los menores será gratuita. En la 10K la inscripción también será gratuita excepto para los deportistas federados.

La salida de la prueba está planeada para las 22:15 horas, con participantes desde Sub 6 hasta tres categorías sénior. En total, Vilagarcía espera acoger a más de 600 deportistas en esta nueva edición.

Asimismo, en la popular los deportistas vencedores serán premiados con los bonos son da casa. El primero recibirá 300 euros, el segundo 200 y el tercero 100. Para el resto de categorías sénior, los primeros clasificados recibirán un premio monetario de 50 euros.

“Esta prueba es todo un reto. Yo la venía a correr desde hace más de 15 años, y con Carlos siempre tuvimos muy buena sintonía”, comenta Iván Sanmartín,. presidente de la comisión gestora de la Federación Gallega de Atletismo.

“Los datos de inscripción demuestran el interés porque ya estamos en números del año pasado, además de contar con cerca de 300 atletas federados entre todas las categorías. Esperamos duplicar la tasa de inscripciones del año pasado”, señala Sanmartín.

Por otro lado, en la presentación de la prueba también estuvo presente el atleta David De La Fuente, que peleará por el Campeonato de España absoluto. “Me gusta darle valor a los títulos, siempre que estoy en forma me gusta venir y revalidar mi título”, comenta.

También estuvo presente la atleta Itziar Manso, que no podrá participar en la prueba por su lesión en el talón de Aquiles. “Corrí las dos pasadas ediciones y es un buen circuíto para mejorar las marcas personales”, destaca.