Julio Suárez consigue la victoria absoluta en el I Torneo Nocturno

Imagen del podio sénior Cedida

Vilagarcía acogió dentro del Circuito Nocturno Verán EnRoque, el I Torneo Xadrez Nocturno Bar As Tapas de Laura Alegría, coorganizado por el Club Xadrez Fontecarmoa y por la Fundación Deportiva Municipal y patrocinado por el mencionado establecimiento.

El evento dio comienzo a las 21:00 horas para todas las categorías, disputando el torneo a siete rondas de 10 minutos por jugador, mediante sistema suizo. Los atractivos principales de la pruebason que se celebra al aire libre, en horario nocturno y que es abierto a todo tipo de interesados, federados o aficionados, vecinos del ayuntamiento o turistas.

La inscripción casi alcanza la cifra de 80 jugadores, que se dieron cita en la Rúa Arzobispo Xelmírez de Vilagarcía, precisamente delante del establecimiento patrocinador.

El Bar As Tapas de Laura Alegría, premió a los cinco primeros clasificados de la categoría Senior con sus respectivos trofeos conmemorativos de esta edición, así como la campeona femenina. También fueron agraciados con tres trofeos las categorías Sub 18, Sub 12 y Veteranos.

Podio Sub 18 Cedida

Por un lado, en la categoría Sub 12, el primer puesto fue para Alex Villanueva Casal del Club Xadrez Fontecarmoa. En segundo lugar se colocó Xoel Prado Crespo, como deportista independiente, y el podio lo completó Marco Portela González, del Xadrez Ourense.

En Sub 18, Ricardo Oubiña Pazos, del Club Xadrez Fontecarmoa, fue primero, seguido de su compañera de equipo Irene Diz Loroño. La tercera plaza fue para Iván Sánchez Fernández, del Compostela. En veteranos, victoria para Carlos Chaves Otero, del Dorna de A Illa de Arousa, con segunda posición para Juan Vilas López, del Club Xadrez Fontecarmoa y tercera Evaristo Rodríguez López, también del Fontecarmoa.

Ya en el torneo absoluto la victoria se la llevó el Maestro Internacional Julio Suárez del Fontecarmoa que jugó un torneo perfecto finalizando invicto. Irene Diz, por su parte, consiguió el título femenino y la plata Sub 18, por delante de Paula Suárez.