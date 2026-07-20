O Club de Remo Puebla sorprende en Ribeira
Catro xornadas da Liga B e tres gañadores distintos de bandeiras. A traiñeira de Puebla deu a sorpresa este domingo no campo de regatas de Aguiño e sumou o seu primeiro triunfo da temporada. Rianxo, segunda clasificada na III Bandeira Concello de Ribeira, conserva a camisola Xunta de Galicia de líder.
A única cita da fin de semana na Liga B abriuse coa presenza do equipo local xunto ás filiais de Chapela Wofco e Bueu Simei na quenda inicial. O primeiros dos seis longos completouno Bueu Simei B cunha vantaxe de 3 segundos sobre Ribeira e de 7” respecto a Chapela Wofco B.
Os anfitrións puxéronse á altura da traiñeira que encabezaba a regata no segundo parcial e a partir de aí comandaron a proba ata o final para acabar impoñéndose por unha ampla marxe de 31” a Bueu Simei B.
As catro primeiras da xeral compareceron na segunda e definitiva serie, unha quenda de honra que arrancou coa líder Rianxo á par de Puebla na primeira ceaboga. Salgado Perillo virou a 3” e Cabo da Cruz B fíxoo a 6”. Despois das malas sensacións que lles deixara a anterior fin de semana, os remeiros da Carmela resarcíronse en Ribeira.
No segundo longo abriron un oco de 6” en relación a Rianxo que resultou definitivo. O máximo que se achegou a Virxe da Guadalupe á traiñeira da Pobra do Caramiñal foi a 4” na terceira virada.
Rianxo, máis líder
Puebla abriu a súa conta de vitorias esta campaña cun triunfo por 6” de diferenza. Rianxo, segunda, aumentou a súa vantaxe á fronte da xeral porque a súa inmediata perseguidora, Salgado-Perillo, só puido ser quinta.
Á embarcación de Oleiros adiantouna Cabo da Cruz B no cuarto longo e no derradeiro parcial cedeu outra praza porque non puido manter o segundo de vantaxe que contaba respecto á referencia de Ribeira. Deste xeito, os locais non só gañaron a súa quenda, senón que asinaron o seu mellor resultado no que vai de curso.
Cos puntos repartidos en Aguiño, a xeral da Liga B segue comandada por Rianxo. A líder ten 26 puntos e o seu colchón aumenta de 2 a 5 puntos sobre Salgado-Perillo, a quen se achega Puebla, a 6 puntos do primeiro posto. Cabo da Cruz apuntala a súa cuarta posición con 16 puntos, Chapela Wofco B é quinta con 11, os mesmos que Ribeira, e con 7 queda Bueu Simei B, pechando unha xornada máis a clasificación.