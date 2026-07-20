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Diario de Arousa

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+Deportes

O Breogán suma dúas pratas e un bronce no Autonómico de Sprint

María Caldas
20/07/2026 19:15
breogan
Unha parte da expedición do Breogán
Cedida
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O Complexo Deportivo David Cal de Verducido acolleu o Campionato Galego de Sprint, que contou coa participación de varios deportistas do Breogán do Grove que sumaron un total de tres medallas: dúas pratas e un bronce.

A colleita de medallas iniciouse na xornada de matinal, na que Carme Devesa se fixo coa Medalla de Prata no K1 muller Sub 23 500 metros. O resto das medallas chegaron na xornada de tarde, con Carme Devesa, Zsofia Czellai-Voros, Llara Tuset e Antía Rodríguez, colgandose a Medalla de Bronce no K4 muller sénior 500 metros

A terceira medalla para o Breogán chegou da man de Fredi Bea, Miguel Fdez. Castro, Cristian Rivademar e Jacobo Domínguez, que acadaron o bronce no C4 home sénior 500 metros.

Por outra banda, Carme Devesa e Zsofia Czellai-Voros foron cuartas no K2 muller sénior 500 metros, moi preto de sumar outra medalla para á entidade.

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