O Breogán suma dúas pratas e un bronce no Autonómico de Sprint
O Complexo Deportivo David Cal de Verducido acolleu o Campionato Galego de Sprint, que contou coa participación de varios deportistas do Breogán do Grove que sumaron un total de tres medallas: dúas pratas e un bronce.
A colleita de medallas iniciouse na xornada de matinal, na que Carme Devesa se fixo coa Medalla de Prata no K1 muller Sub 23 500 metros. O resto das medallas chegaron na xornada de tarde, con Carme Devesa, Zsofia Czellai-Voros, Llara Tuset e Antía Rodríguez, colgandose a Medalla de Bronce no K4 muller sénior 500 metros
A terceira medalla para o Breogán chegou da man de Fredi Bea, Miguel Fdez. Castro, Cristian Rivademar e Jacobo Domínguez, que acadaron o bronce no C4 home sénior 500 metros.
Por outra banda, Carme Devesa e Zsofia Czellai-Voros foron cuartas no K2 muller sénior 500 metros, moi preto de sumar outra medalla para á entidade.