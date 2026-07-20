El Orión se lleva el título autonómico de Cruceros ORC en Sanxenxo

La entrega de premios en el Náutico de Sanxenxo Cedida

Sanxenxo cierra una brillante jornada con la celebración del Campeonato Gallego de Cruceros que ha organizado su Real Club Náutico con la cita náutica tradicional que ha sido el 27º Trofeo Hotel Carlos I Silgar – 39ª Regata Ruta de Las Islas.

La consecución al completo de todo el programa deportivo es buena muestra de ello, con una primera jornada en la que se circunnavegaban las islas de Ons y Onza, y un segundo día de la regata con dos bastones al viento, validados para todas las categorías, con una componente del suroeste que todo el tiempo estuvo insuflando intensidad en las velas de las embarcaciones participantes, más de una veintena. Con las tres pruebas en el marcador, finalmente se hacía con el título de Campeón Gallego de Cruceros ORC 2026 el Orión, de Javier Pérez.

El velero que defiende la grímpola del Monte Real Club de Yates de Bayona fue el más regular, llevándose el Trofeo por medio punto que le pudo arañar al que inició el campeonato como líder, el Travesío, de Álvaro Martínez, del Real Club Náutico de Sanxenxo, que finalizaba en la plata con 6,5 puntos. Tercero fue La Gitana, de José Ángel Quintero, del Real Club Náutico de La Coruña, con 8,5 puntos.

En los ORC 3, Namasté, de Luís de Mira, también del Club de Yates de Bayona, aguantó el tirón de los barcos de su categoría y se llevó de forma clara el triunfo con 4,5 puntos. Le siguió el One, de Francisco Javier Del Caño, del Real de Sanxenxo, con 6 puntos, siendo tercero La Etrusca, de Alba Gago, también de Sanxenxo, con 13,5 puntos.

Respecto a los Clásicos, cambio de rol en la clasificación, con un Daikiri, del club anfitrión de Sanxenxo, que se llevó el Trofeo Hotel Carlos I Silgar, con 6 puntos. Hunter´s Moon, de Xosé Avelino Ochoa, del Club Náutico San Vicente do Mar, fue plata con 9,5 puntos. Y cerraba el cajón del podio el Adaxe Catro-Varadoiro do Xufre, de Alejandro Diéguez, Independiente, con 13 puntos.

La entrega de premios se celebró en las instalaciones del Real Club Náutico de Sanxenxo, con la presencia de la directora territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Blanca García Señoráns; el concejal de deportes del Concello de Sanxenxo, Marcos Guisasola; el director del Hotel Carlos I Silgar, Leonardo López; el presidente de la Real Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde; y los directivo del Club, Modesto Prieto y Fernando Casas. De este modo, se dio por finalizado la nueva edición del Trofeo celebrado en Sanxenxo.