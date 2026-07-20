El Ohana Vilagarcía brilla en el Internacional de Guimaraes

Los deportistas en Portugal Cedida

Los deportistas del Club Ohana Vilagarcía dejaron una increíble actuación en el prestigioso Torneo Internacional de Guimaraes, en el que Karim Otero se hizo con los dos Oros en SemiKenpo y en Submission en la categoría Juvenil de -45kg. Igual resultado repitió Agustín Fernández Albor Valdés que se hizo con los dos Oros también en las mismas Modalidades y categoría pero en -50kgs.

El siguiente fue Eduardo Martínez Senín que en -55kg y ante un rival de la siguiente categoría alcanzó el oro en SemiKenpo y la plata en Submission en un discutido arbitraje. “Dieron un tiempo extra de desempate y claramente Edu ya había ganado en el combate, aún así en el desempate también creemos que la victoria era de Eduardo,cosas que pasan”, dicen desde la entidad.

Se celebró también la Gala Preliminar de la Velada donde el luchador del Club Lorwin Yenzel hizo su debut y un magnífico combate en el octógono y se hizo claramente con bastante superioridad con la victoria en la categoría de Fullkenpo -70kg. En la velada de noche compitieron Xian Blanco y Gael Ameijeiras.

En el caso de Xian Blanco Pereira, que es júnior a sus 16 años, luchó con un peleador muy experimentado de Portugal de más edad. Aún así el vilanovés se hizo grande en la jaula y salió a por todas desde el primer momento, ganando su combate y proclamándose así campeón del GFC9 en Knockdown en la categoría de -60Kg.

Fue el turno de Hugo Piñeiro, le tocó un hueso bastante duro para su poca experiencia, hizo una buena final y perdió a los puntos ante el deportista Ucraniano en la categoría de -65kg. El siguiente en salir a luchar fue Gael Ameijeiras, que buen combate hizo donde casi estuvo a punto de finalizar por Submission de llave de brazo al deportista portugués que le cambiaron unos días antes del combate. Gael también de categoría júnior, perdió a los puntos por una pequeña diferencia en el último asalto, el adversario era sénior.

Llegó el combate estelar de la noche que enfrentaba a Martín Pintos contra Artur Mykulyak en Knockdown -85kgs sénior.

Impresionante primer asalto del arousano, que realizó un grandísimo combate que se detuvo en dos ocasiones por golpes prohibidos del rival. En el último, el médico no dejó seguir por seguridad del deportista ante la lesión causada por dichos golpes.

“Lo normal hubiese sido dar ganador a Martín por descalificación del adversario,pero los árbitros decidieron dar el combate por el cinturón nulo”, explican desde el club vilagarciano.

“Una experiencia muy buena para el Club con unos excelentes resultados donde de 8 deportistas presentados por el Club, solo dos perdieron sus combates pero dando una grandísima imagen”, remarcan. Además, desde el Ohana Vilagarcía también destacan el gran trabajo de Pablo Muñoz como entrenador, así como el de Martín Pintos en las labores de coach, o el de Eduardo Martínez como delegado de equipo en el torneo