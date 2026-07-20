Álex César se proclama subcampeón de España en lanzamiento de jabalina

A la izquierda, Álex César con su medalla Cedida

La Agrupación Atlética Mazí está de enhorabuena. Y es que el atleta vilagarciano Álex César viene de proclamarse subcampeón de España en el Campeonato Sub 20 que se celebró en Albacete. El deportista del Mazí consiguió dicha hazaña en la prueba de lanzamiento de jabalina, una de sus modalidades estrella.

Lo cierto, es que esta plata tiene un sabor muy especial para Álex César, ya que se planó en el Campeonato de España luego de meses complicados tras su lesión y con pocas competiciones al aire libre a sus espaldas por dicho motivo. “A veces la resiliencia, la perseverancia, creer en el proceso y en quien te acompaña, te da unas alegrías enormes”, confiesan desde la Agrupaciín Atlética Mazí tras el triunfo del joven vilagarciano.

“Esta medalla nos sabe mejor que otras, porque hemos visto tantos días la cara amarga del deporte, que hoy no hay quien nos borre nuestra sonrisa”, remarcan desde la entidad vilagarciana. “El futuro está por venir, disfruta el presente que tanto ha costado alcanzar, siempre recordaremos Albacete”, concluyen los entrenadores de Álex César. Ahora, tras una jornada muy intensa, ambos comienzan a pensar en los siguientes retos.