Travesío presenta su candidatura al título de Campeón Gallego ORC en Sanxenxo

La primera jornada del Trofeo en Sanxenxo Juan Caballero

Finalmente, el suroeste vino a socorrer la escasa previsión de viento que los diferentes partes meteorológicos anunciaban para la primera jornada del Trofeo Carlos Silgvar. Pero un 220, con 8 nudos de intensidad en la salida, ya vaticinaba que se podría cumplir la tradición de circunnavegar las islas de Ons y Onza, que por este orden y de norte a sur, se pudo trazar la primera prueba costera del Trofeo Hotel Carlos I Silgar.

La cita velística es Campeonato Gallego para Cruceros ORC, siendo su primer líder, el Travesío, de Álvaro Martínez. El velero del Real Club Náutico de Sanxenxo, entidad convocante, empleó en tiempo compensado 2 horas, 33 minutos y 35 segundos.

Le sigue en la general el Orión, de Javier Pérez, del Monte Real Club de Yates de Bayona. Y es tercero La Gitana, de José Ángel Quintero, miembro del Real Club Náutico de A Coruña. Respecto a los ORC 3, manda el Namasté, de Luís de Mira, del Monte Real Club de Yates de Bayona.

Es segundo el One, de Francisco Javier Del Caño, del Real de Sanxenxo. Y cierra el Cajón del podio el Corsario, de Jorge Durán, del Club de Yates de Vilagarcía. Los Clásicos también navegaron las Islas, siendo el primero en esta especial Clase, el Hunter´s Moon, de Xosé Avelino Ochoa, del Club Náutico San Vicente do Mar.

Es segundo el Daikiri, de Jorge Manuel Álvarez, del Real Club Náutico de Sanxenxo. Y tercero el Golfiño, de Francisco Mourelos, miembro del Club Náutico de Portonovo. Hoy el Comité tiene previsto realizar dos bastones, tipo barlovento-sotavento, en la esperanza de que la componente meteorológica les vuelva a asistir en la Ría. La entrega de premios será a las a las 17:30 horas en el Náutico de Sanxenxo.

El Trofeo Hotel Carlos I Silgar pone en valor a una destacada flota de Cruceros ORC de las Rías Baixas, y que recogerán sus respectivos en el acto que se celebrará hoy, con la asistencia de los promotores del Trofeo así como de sus colaboradores, que son la Xunta de Galicia, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, la Diputación de Pontevedra, el Concello, la Real Federación Gallega de Vela y Nauta Sanxenxo.