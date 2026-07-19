El receptor venezolano Juan Marín renueva con el Rotogal Boiro

Juan Marín durante un partido en A Cachada DAMIAN AVILES

Tras aceptar finalmente la plaza en la Superliga 2 Oro, el Rotogal Boiro Voleibol trabaja sin cesar en la creación de la mejor plantilla posible para la próxima temporada.

De este modo, la entidad boirense comunica la renovación del receptor venezolano Juan Marín en las filas que seguirá guiando Chicho Alves, y en las que la cantera seguirá siendo la gran protagonista como en las últimas temporadas. Marín se estrenó en A Cachada el año pasado, y desde entonces se ha ido ganando la confianza del entrenador boirense.

Del mismo modo, desde la entidad resaltan su “versatilidad en la cancha, desequilibrante en ataque y saque y una gran capacidad de trabajo en equipo” , que seguirá dando alegrías en A Cachada.

Juan Marín es el último en sumarse a una lista de renovados en la que ya se encuentran Pablo Nieto, Augusto Wernes, Héctor Barro, Arón Pena y Alan Dávila. Aún quedan muchas incógnitas sobre la plantilla, especialmente sobre Martín Casais, la joya de la corona de la cantera boirense.