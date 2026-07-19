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+Deportes

El barbanzano Lucas Vázquez logra la cuarta plaza en el Campeonato Sub 20

Disputó los 400 metros lisos tras lograr el pase directo en la tercera semifinal

María Caldas
19/07/2026 18:30
atletismo
Lucas Vázquez durante el Campeonato de España
Cedida
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El Club de Atletismo Barbanza se desplazó hasta el Campeonato de España Sub 20, que se celebró en Albacete. Hasta allí, la entidad barbanzana desplazó a dos de sus atletas, como son Eloi Vázquez Vázquez y Lucas Vázquez Abuín.

Por un lado, Lucas Vázquez consiguió el pase directo a la final de los 400 metros lisos después de vencer en la tercera semifinal, dominando la prueba de principio a fin. Ya en la gran final, el joven realizó una gran carrera desde el inicio, luchando en cabeza hasta los metros finales por los puestos de honor. 

Paró el crono en 47.82 segundos, que se traduce en su mejor marca personal y líder gallego del año, ocupando así la cuarta posición de la clasificación y cerrando de este modo su mejor temporada hasta el momento.

Por otra parte, Eloi Vázquez Vázquez se clasificó en el décimo cuarto lugar en la prueba de los 100 metros lisos. Después de pasar directo a semifinales al ser tercero en su eliminatoria, con su mejor crono personal, luchó en la primera semifinal por uno de los puestos que daban acceso a final. Finalmente quedó sexto, y solo los cuatro primeros accedían a la gran final. Aún así, cierra la temporada con sus mejores resultados de siempre.

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