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Diario de Arousa

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+Deportes

Cabo de Cruz mantén o seu liderado en Liga nas augas grovenses

Mecos firmou unha gran remontada para rematar na cuarta posición da clasificación da Bandeira do Carme

María Caldas
19/07/2026 06:30
remo
Cabo de Cruz segue na primeira posición da táboa clasificatoria
Liga Galega Traineras
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A Liga Galega de Traiñeiras A celebrou a súa quinta xornada coa disputa da XV Bandeira Virxe do Carme, organizada polo Club de Remo Mecos no Grove. A regata desenvolveuse nunha xornada moi soleada, con mar practicamente en calma e unha notable presenza de afeccionados concentrados no porto de Pedras Negras para seguir o desenvolvemento da competición.

A primeira quenda estivo formada por Mugardos, A Cabana de Ferrol, Castropol, Cesantes-Rodavigo e Narón. A igualdade foi máxima nos primeiros metros, ata o punto de que A Cabana de Ferrol, Cesantes-Rodavigo e Narón chegaron practicamente empatadas á primeira virada. Mugardos seguía moi de preto o seu ritmo, a apenas un segundo, mentres Castropol cedía xa dez segundos.

Na segunda virada mantívose a loita pola cabeza entre Narón e A Cabana de Ferrol, con Mugardos apenas un segundo por detrás. Pola contra, Cesantes-Rodavigo comezaba a perder contacto coas embarcacións de cabeza e Castropol quedaba definitivamente descolgado da pelexa pola manga. Foi na terceira virada cando a quenda quedou practicamente decidida. 

Narón rompeu definitivamente a igualdade para pasar en solitario á fronte da regata, abrindo unha pequena vantaxe sobre A Cabana de Ferrol, mentres Mugardos tamén perdía algúns segundos respecto aos líderes. Máis atrás navegaban xa Cesantes-Rodavigo e Castropol, sen opcións de disputar as primeiras posicións. No último longo, Narón confirmou a vitoria da quenda por diante de A Cabana de Ferrol. Mugardos asegurou a terceira posición, mentres Cesantes-Rodavigo e Castropol completaron a clasificación da manga.

Na segunda quenda tomaron a saída Cabo da Cruz, Tirán Pereira, Bueu Simei, Mecos e Samertolameu Oversea. A igualdade marcou os primeiros metros da manga. Cabo da Cruz chegou en primeira posición á primeira virada, mentres Samertolameu Oversea e Tirán Pereira viraban practamente á vez, a escasa distancia do líder. Uns segundos máis atrás facíano tamén moi igualados Bueu Simei e Mecos.

Na segunda virada, Cabo da Cruz consolidaba o liderado da manga. Tirán Pereira quedaba xa en segunda posición en solitario, seguido de Samertolameu Oversea. Por detrás, Bueu Simei mantíñase cuarto, con Mecos pechando provisionalmente a clasificación da quenda no Grove.

Na terceira virada apenas houbo cambios na cabeza. Cabo da Cruz continuaba á fronte, con Tirán Pereira mantendo a segunda posición, mentres Samertolameu Oversea empezaba a perder contacto cos dous primeiros. 

Máis atrás, Mecos lograba superar por un segundo a Bueu Simei, colocándose na cuarta posición. No último longo, Cabo da Cruz confirmou a vitoria da quenda e da bandeira, por diante de Tirán Pereira e Samertolameu Oversea. Mecos consolidou a cuarta praza, mentres Bueu Simei rematou quinto, aínda que o seu rexistro foi suficiente para superar por apenas 50 centésimas o tempo marcado por Narón na primeira quenda.

Deste xeito, os boirenses manteñen a primeira posición da tabla clasificatoria da Liga A con 49 puntos, a cinco de vantaxe sobre o segundo clasificado, o SD Samertolameu, que conta con 44 puntos.

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