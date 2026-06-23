Vilagarcía espera a más de 240 deportistas en la Semana Galega da Vela

Las autoridades presentaron la prueba en el Centro Galego de Vela, en Vilagarcía de Arousa MONICA VILA

Más de 240 regatistas de la comunidad gallega se citan estos días en el Centro Galego de Vela de Vilagarcía, con sus 11 clases convocadas en lo que va a ser la gran fiesta de la vela, evento que promueve y promociona la Real Federación Gallega de Vela como un gran instrumento de difusión de este deporte.

La presentación tuvo lugar en el exterior del propio Centro Galego de Vela, un acto presidido por Manuel Villaverde, presidente de la entidad federativa, acompañado de la directora territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Blanca García Señoráns; la directora territorial de la Consellería do Mar, Elena Suárez; el concejal de deportes del Concello de Vilagarcía de Arousa, Carlos Coira; la directora de deportes de la Diputación Provincial, Xisela Aranda; la Jefa de Infraestructuras de Puerto de Vilagarcía, María Luísa Marco; el Capitán Marítimo de Vilagarcía, Juan Andrés Pérez; el vicepresidente de la Federación, Pedro Piñeiro.

A partir de este viernes comienza la competición para las modalidades del Optimist, ILCA 4 y 420 que también navegarán el resto de las jornadas unidas al ILCA 6 y 7, a los Fórmula Foil, Raceboard, Techno 293, Wing Foil, Vaurien y los Snipe, que celebran su clasificatorio para el campeonato del mundo juvenil de este año 2026. Los radiocontrol, es decir, la Clase IOM, compiten durante toda la jornada del sábado en la propia dársena interior, al pie del Centro Galego de Vela.

La Real Federación Gallega de Vela ha diseñado un amplio plan estratégico para dar cabida, al mismo tiempo, a todas las clases que entran en competición, con varios campos de regata en la Ría de Arousa, controlados por sus respectivos oficiales principales y equipo técnico.

Se navegará tanto en horario de mañana como de tarde, a excepción del domingo, reservado a partir de las cuatro de la tarde a las finales que se disputarán delante del Centro, siendo la entrega de premios a partir de las cinco y media.

Fuerte respaldo

“Aquí se forjan campeones, nuestra misión como Federación es promover el deporte de la vela”, comenta Manuel Villaverde, presidente de la Federación Gallega de Vela.

Por su parte, Xisela Aranda, directora de Deportes de la Diputación de Pontevedra, puso en valor la importancia que se otorga desde el gobierno a este deporte. “Este evento se desarrolla en la provincia del deporte. Para nosotros el deporte es una de nuestras banderas. Este evento tiene dos aspectos fundamentales como son la promoción del territorio, además de la promoción de la base y el deporte de élite, que deben de convivir”, señala Aranda.

Asimismo, Carlos Coira, edil de Deportes del Concello de Vilagarcía invitó a todos los vecinos a acudir a disfrutar de una gran jornada en “la mejor ría del mundo”, que volverá a acoger a miles de personas.