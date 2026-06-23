El isleño Xoel Otero firma una actuación sobresaliente en el Campeonato Gallego Absoluto

Xoel Otero junto a su entrenadora, Verónica Cores Cedida

El atleta isleño de la Agrupación Atlética Mazí, Xoel Otero, participó en representación del club vilagarciano en el Campeonato Gallego Absoluto de Atletismo, celebrado en las pistas de Monterrei, en el concello ourensano de Pereiro de Aguiar. El joven participó en las pruebas combinadas, y a pesar de que las condiciones climatológicas no fueron las mejores, la actuación de Xoel Otero en el campeonato puede calificarse de sobresaliente.

Xoel consiguió una marca final de 6830 puntos, que es a su vez su nueva mejor marca personal, y que lo colocan actualmente en la segunda posición del ranking nacional Sub 23, y entre los 15 mejores absolutos. Además de que esta marca, es mínima A para el campeonato nacional Sub 23 que se disputa en Cáceres, por lo que es segura ya su participación en este campeonato.

También se coloca como el cuarto mejor decatleta de la historia de Galicia, tan sólo por detrás de los tres atletas que han conseguido sobrepasar los 7000 puntos, como son Adolfo Sainz-Maza, Gerson Vidal y el olímpico David Gómez.

El atleta del Mazí logró hacer mejor marca personal en seis de las diez pruebas que componen el decatlón, lo que indica el buen hacer durante los dos días de prueba. Las marcas por prueba de Xoel fueron: en los 100ml un 11.26”, en longitud - 7.19m, haciendo mejor marca personal (MMP), en peso 12.40m, que es también su mejor marca, en altura un 1.79m, en los 400 metros lisos 50.69”, que hacen su mejor marca personal, en los 110m vallas un 15.03” (MMP), en disco un 36.48m (MMP), en pértiga un 3.90m, en jabalina un 45.42m (MMP), y, por último, en los 1500 metros lisos completó la prueba con un crono de 4:55.77”.

“Si Xoel hubiera participado en las pruebas individuales de este campeonato, hubiera conseguido medalla con sus resultados en salto de longitud y en lanzamiento de peso", explican desde el Mazí.