El CX Fontecarmoa suma cuatro medallas en el III Torneo Escolar de Carballo

ajedrez

El Club de Xadrez Fontecarmoa participó en la III edición del Torneo Escolar Concello de Carballo 2026, organizado por el Club O Toque Xiria, siendo patrocinado por el concello coruñés. La participación fue numerosa superando la cifra de 100 ajedrecistas de toda Galicia, que disputaron un deportivo torneo, puntuable para el XIX Circuito Galego Promoción de Xadrez, repartidos en cuatro categorías, Infantil, Alevín, Benjamines y Promesas.

En la villa de Carballo, se dieron cita los mejores jóvenes ajedrecistas de Galicia, ya que era prueba puntuable para el Circuito Promoción, que disfrutaron de una perfecta jornada de convivencia ya que además de competir en su deporte preferido, disfrutaron de una jornada de amistosa relación, siendo invitados a merendar por la organización y recibiendo regalos por su participación en el evento.

La expedición de jugadores del Fontecarmoa no fue muy numerosa pero aún así se consiguieron tres medallas y buenos puestos en cada clasificación. Asier Cores López en Promesas no se baja del podio en cada prueba que disputa y en esta ocasión realizó un impecable torneo subiendo al segundo escalón del cajón, cediendo únicamente unas tablas ante el jugador que a la postre sería el vencedor, y que por unas décimas de desempate, se llevó el oro.

En esta categoría, Miguel Briones Besteiro fue sexto empatando con la cuarta posición, pero también los desempates lo perjudicaron, quedando fuera del podio.

En la categoría Benjamín, dos bronces para los vilagarcianos, tercera plaza para Alvaro Freijeiro Montero y quinta para Liam Puceiro Bouzas. En el cuadro Alevín, Oliver Moure Paz, acarició el metal al concluir sexto a tan solo medio punto del podio. Elisa Eguiguren Alonso con una décimo segunda plaza en infantiles, se situó tercera del podio femenino, dando a los arousanos la cuarta persea.