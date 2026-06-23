Bodas de plata para la Regata Frinsa que promueve Ramiro Carregal Rey en su amor por la mar

La presentación de la Regata Cedida

- La Regata Frinsa llega a su XXV edición, manteniendo intacto su espíritu inicial, cumpliendo sus primeras bodas de plata. El Trofeo Presidente Ramiro Carregal Rey, fue presentado en la biblioteca del Club Náutico y Deportivo de Riveira, entidad convocante y organizadora, y que contó con la presencia de su presidente y anfitrión, José Luís Torres Colomer, acompañado de Ramiro Carregal, Presidente de Honor del club de la localidad, así como de José Luís Lomba y Justo Arevalillo, miembros de la Junta Directiva

“En todas las regatas la gente ve salir a los veleros y los ven llegar, pero no los pueden ver navegar en la competición. Por eso les acompañamos en catamaranes, para poderlos seguir”, explicaba Carregal.

“Habitualmente solemos poner dos catamaranes, pero debido a la gran demanda para salir a realizar el recorrido, hemos puesto un tercer catamarán más”, aclaraba el presidente de Frinsa.

“Vamos a tener una alta participación de embarcaciones que, muy probablemente pase de los 40 veleros”, detallaba Colomer. “Con toda probabilidad los barcos más rápidos saldrán un poco más tarde para que en la llegada prácticamente lleguen a la par con el resto de la flota y así hacemos de la regata algo mucho más visible y espectacular”, comentaba el presidente del Náutico de Riveira.

La XXV Regata Frinsa – Trofeo Presidente Ramiro Carregal Rey es una regata de Cruceros destinada a la clase ORC, que se celebrará en aguas de la Ria de Arousa el día 27 de junio y tiene categoría autonómica. Su trazado es costero y los rumbos se decidirán en la misma jornada en función de la componente meteorológica y el estado de la mar.

El evento está organizado por el Club Náutico Deportivo de Riveira, la Real Federación Gallega de Vela, la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia y la Fundación Deporte Galego con el patrocinio del Grupo Empresarial Frinsa del Noroeste S.A.

El Top de salida está previsto a las 12 horas del mediodía, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, con tres trazados programados según la dirección del viento y que pueden oscilar entre las 8 y las 12 millas náuticas.

La hora de finalización será sobre las 15.30 dirigiéndose la flota y los invitados hacia el puerto deportivo de Riveira en el que se celebrará la entrega de premios, entorno a las 16.00 h. Con posterioridad, Ramiro Carregal ofrece una merienda marinera elaborada con productos del Grupo Empresarial Frinsa del Noroeste.