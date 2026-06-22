Los velocistas barbanzanos logran grandes resultados en el Campeonato Absoluto

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Los velocistas del Club de Atletismo Barbanza lograron excelentes resultados en el Campeonato de Galicia Absoluto, celebrado en las pistas de Pereiro de Aguiar.

Por un lado, Fabián Vidal Parada, de solo 19 años, demostró que está de vuelta en una grandísima forma, lideró la carrera desde el inicio y le arrebataron el título por tanto sólo tres centésimas en la línea de meta. Fue subcampeón con un crono de 46:68, lo que supone destrozar su mejor marca personal en casi un segundo y lo convierten en el atleta Sub 23 más rápido de la historia gallega.

En la misma carrera estaba Lucas Vázquez Abuin, que finalizó en el quinto puesto, con su mejor crono de siempre de 47:89 seg., lo que lo coloca en el octavo lugar del Ranking Nacional Sub 20, primero de Galicia y como segundo gallego de la historia autonómica.

Eloi Vázquez fue subcampeón en los 100 ml, realizando una gran carrera en la que hubo que esperar a la vídeo finish para ver quién era en vencedor, con su mejor registro personal de 10:86 seg. y se sitúa en la novena posición del Ranking de España Sub 20 de está temporada y mejor Gallego del año.

En la misma distancia en la prueba femenina la joven de Sofía Paz, que volvía a demostrar en el gran estado de forma en el que se encuentra, logrando un bronce. Completaron la jornada Lorena Saborido y Hugo Sampedro en los 400 ml. Lorena lograba su mejor resultado de siempre en un Absoluto con una séptima posición y rebajando su crono personal en medio segundo y Hugo fue decimoquinto.