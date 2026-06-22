El Cofradía Pescadores logra la segunda plaza en Baltar

podio k4 fem portonovo 2026

Las aguas de Baltar acogieron el II Trofeo Piragüismo Vila de Portonovo, disputado en la playa de Baltar. La competición reunió a 16 clubes, y 252 deportistas en una jornada en la que las distintas pruebas se celebraban sobre las embarcaciones de K4 y C4. El Club Cofradía Pescadores Portonovo fue segundo en la general con 769 puntos.

El Club Cofradía Pescadores Portonovo ganó la prueba cadete masculina de kayak con Pablo Contiñas, Gael Sánchez, Santiago Alonzo Guerra y Mateo Gonzaga, que completaron el recorrido en 17:15,00.

Asimismo, también contaron con dos embarcaciones más en dicha prueba, ocupando la cuarta y la sexta plaza, mientras que la quinta fue para el Rías Baixas-Boiro. La prueba femenina fue para el Club Cofradía Pescadores Portonovo, que ganó con Sofía Parada, Lucía Otero, Sara Burgos y Sabela Márquez, con un registro de 33:12,00.

El equipo anfitrión también participó en el K4 júnior femenino con otra embarcación, que quedó en la quinta posición de la clasificación tras tener que retirarse.

El K4 sénior femenino del Breogán de O Grove formado por Tania Álvarez, Marta Mourelos, Carme Devesa y Zsofia Czéllai-Vörös, completaron la prueba en 31:21,00, para llevarse el oro, mientras que en el sénior masculino, el Portonovo finalizó en sexta posición.

La final de C4 sénior terminó con la victoria del Club Fluvial de Lugo formado porAlejandro Zas, Héctor Vázquez, Eduyn Labarca y Andrii Zakharov, con un registro de 19:22,00. El Club Breogán do Grove finalizó segundo con Ángel Cristian Rivademar, Jose Alfredo Bea, Miguel Fernández y Francisco Javier Blanco. De este modo, el Breogán consiguió que las dos embarcaciones que presentó al Trofeo se subieran al podio.

El Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro, con Luis Blanco, Sergio Pérez, Miguel Ordóñez y Jose Luis Ourille, ganaron con 29:24,00 la regata de K4 veterano. En dicha categoría, el Club Cofradía Pescadores de Portonovo participó con tres embarcaciones, que finalizaron en octava, novena, y décima posición, tras tener que retirarse esta última.