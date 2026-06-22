El Club Senín se proclama campeón autonómico por equipos en Sanxenxo

Ana Ferro y Damián Serramito junto a su entrenador, Andrés Senín Cedida

Sanxenxo acogió el Campeonato Galego de Loita Praia e Sambo Praia, una cita que reunió a deportistas de toda Galicia y en la que el Judo Club Senín–Centro Deportivo Ikigai de Vilagarcía de Arousa firmó una destacada actuación tanto a nivel individual como colectivo para conquistar el trofeo autonómico por equipos.

La entidad estuvo representada por Damián Serramito y Ana Ferro, acompañados por su entrenador, Andrés Senín. Los resultados obtenidos permitieron al club regresar con varios metales y con el título de campeón gallego por equipos en la modalidad de Sambo Praia.

Damián Serramito fue uno de los grandes protagonistas de la jornada al proclamarse campeón gallego de Sambo Praia y alcanzar además el subcampeonato gallego de Loita Praia, completando una sobresaliente actuación en ambas disciplinas.

Por su parte, Ana Ferro logró subir al podio tras conseguir el título de subcampeona gallega de Loita Praia, confirmando el buen momento deportivo que atraviesa. Estos éxitos suponen un reconocimiento al trabajo desarrollado por deportistas y cuerpo técnico durante toda la temporada de un club que sigue consolidándose a todos los niveles.