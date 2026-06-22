Bon III gana la general de la Ramiro Carregal Rey y el Bacor vence en Crucero

Foto familia todas la tripulaciones premiadas Cedida

Ribeira despidió con éxito la XXVI edición del Gan Trofeo Faro de Corrubedo – Regata Ramiro Carregal Rey, organizada por el Real de Portosín en colaboración con el Náutico de Riveira, con todas las pruebas del programa deportivo completadas y una amplia participación de veleros con grímpolas de entidades y clubes náuticos de Galicia.

Tras una primera jornada con una travesía costera de 22 millas entre las Rías de Muros y Noia y la de Arousa, navegada a gran velocidad y con buenos registros de cronómetro, el domingo tocaban las mangas técnicas, los clásicos barlovento-sotavento donde se requiere mayor destreza y habilidad de las tripulaciones.

Con la media de la costera y los barlo-sota, la clasificación final fue, en Regata, triunfador el Bon III, de Víctor Carrión, del Club Náutico Punta Lagoa, La plata para el Peperetes Nortemar, de José Manuel Millán, del Real Club de Regatas de Vilagarcía. Y el bronce para el Corsario Thunder, de Jorge Durán, del Club de Yates de Vilagarcía.

En Crucero/Regata, el primer peldaño del podio lo ocupó el Orión, de Alberto Javier Pérez, del Monte Real Club de Yates de Bayona. Segundo puesto para el Camping Ría de Arosa, de José Manuel Pombar, del Club Arousa Norte.

En la clase Crucero, vencía el Bacor, de Francisco Villamil, del Real Club Náutico Portosín, grímpola que también defendía el segundo clasificado, que fue el Escora, de Miguel Reboreda. El puesto bronce se lo adjudicó el A Píllara, de José Manuel Ben, del Club Náutico y Deportivo de Riveira.

El Bon III renovaba para el Club de Riveira el Gran Trofeo Faro de Corrubedo, por ser el Club Náutico Punta Lagoa entidad ubicada al sur del mítico Faro, que por segundo año consecutivo lograba Víctor Carrión. La entrega de premios estuvo presidida por Ramiro Carregal Rey, además de la Directora Territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, María del Mar Ferreiro, el edil de Deportes de Ribeira, Álex Vidal, o el presidente de la Real Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde, entre otras personalidades.