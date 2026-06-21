Chapela vence con doblete en Vilaxoán

La prueba se llevó a cabo en O Preguntoiro Gonzalo Salgado

El Club de Remo Vilaxoán, de la mano del Concello de Vilagarcía reunió en O Preguntoiro a catorce traineras gallegas en una nueva edición de la Bandeira Concello de Vilagarcía, la trigésimo primera en hombres y la sexta en mujeres.

La prueba dio comienzo con la primera tanda femenina, en la que el primer puesto fue para Esteirana, seguidas del Club de Remo Rianxo y un tercer puesto para Cabo de Cruz. En la segunda tanda femenina, Amegrove se subía a lo más alto del podio, con un segundo puesto para el Club de Remo Chapela, y en tercera posición se situó Tirán.

Chapela consiguió el segundo puesto femenino Gonzalo Salgado

Tras disputarse las dos tandas de la categoría femenina, el primer puesto en la clasificación final fue para Chapela. Así, llegaba el turno de las traineras masculinas. En la primera regata el triunfo fue para el Club de Remo Puebla, seguido del Club Rianxo en segunda posición en un podio que completó Bueu, con cuarta posición para el Remo Tirán.

En la segunda tanda de las traineras masculinas se repitió el triunfo grovense, esta vez con el Club de Remo Mecos en los más alto del podio. En segunda posición se situó el Club de Remo Chapela, que es este año el representante gallego en la Eusko Label Liga y que partía como principal favorito en la XXI Bandeira Concello de Vilagarcía.

El desarrollo de la prueba en Vilaxoán Gonzalo Salgado

La tercera posición de la categoría masculina fue para Samertolameu, mientras que Cabo de Cruz no vivió su mejor día al posicionarse en la cuarta plaza de la clasificación en Vilaxoán.

En la clasificación general final masculina, Chapela volvía a asaltar el primer puesto.

Asimismo, también se disputó la Bandeira Porto de Vilagarcía que había sido aplazada, con victoria para el Vilaxoán en alevín femenino y plata en masculino. En infantil mixto los vilaxoaneses sumaron un bronce, mientras que Mecos fue tercero en masculino. En cadete masculino A, Mecos fue primero, seguido de Vilaxoán. En cadete femenino, las locales se hicieron con la segunda posición.