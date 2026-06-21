El Sara Gómez acoge el VII Torneo del Club Vilarousa

El Vilarousa deslumbró con una parodia moderna sobre Cenicienta Gonzalo Salgado

El Pabellón Municipal Sara Gómez acogió la séptima edición del torneo del Club de Gimnasia Rítmica Vilarousa. El combinado de Sandra Estrada reunió en Vilagarcía a más de 250 gimnastas de distintos puntos de la comunidad autónoma, en una jornada en la que multitud de personas se acercaron hasta el pabellón, entre ellos, el alcalde, Alberto Varela, que acudió a la clausura.

Sobre el tapiz arousano se lucieron los niveles interescolar, escolar, escolar..promoción, prebase y base, así como gimnastas de categoría absoluta en el apartado de exhibición. Por parte del club anfitrión, en el apartado interescolar, los infantiles y los cadetes consiguieron el primer puesto, participando también los conjuntos benjamín y alevín.

Las gradas del Sara Gómez GonzaloSalgado

En escolar, los combinados alevín, prebenjamín y benjamín fueron primeros, y el infantil, segundo, participando también las gimnastas de promoción. Uno de los ejercicios que más llamó la atención del público fue la parodia de Cenicienta realizada por el Vilarousa.

En el apartado de prebase, el Vilarousa se quedó cerca del pleno de oros con el infantil, cadete, y sénior 1 colgándose el metal más preciado, y el sénior 2 la medalla de plata. Las gimnastas base Sofía Otero

El Vilarousa hizo una versión moderna de Cenicienta GonzaloSalgado

Aroa López y Antia Parafita tambiñen fueron oro. En exhibición participó Oleiros y Hernán Sio, del Club de Gimnasia Rítmica Porriño.