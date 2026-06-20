La regata Ramiro Carregal Rey se estrena con una prueba de travesía

Imagen de archivo de la pasada edición de la regata con la participación del Cámping Ría de Arousa Cedida

Más de una veintena de embarcaciones se han inscrito en la XXVI Regata Ramiro Carregal Rey, el Gran Trofeo Faro de Corrubedo que organiza el Real Club Náutico Portosín en colaboración con la Real Federación Gallega de Vela y el Club Náutico Deportivo de Riveira.

A las 12:00 horas de hoy, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, más de una de veintena de embarcaciones tomarán la salida desde las inmediaciones de la bocana de entrada al puerto deportivo del Real de Portosín, poniendo proa hacia la salida sur de la Ría de Muros y Noia, dirección Ría de Arousa para acometer una travesía de gran belleza paisajística.

Serán unas 22 millas náuticas – algo más de 35 km – en un trazado marítimo en el que no se podrá bajar la guardia en ningún momento debido a los bajos rocosos de la zona. La derrota marítima más corta será la de adentrarse por los pasos del Carreiro o el de Sagres, ambos con la dificultad que entrañan las piedras que los defienden celosamente, con el hándicap del oleaje que las mismas formaciones pueden llegar a montar, si la mar está llena y con energía.

En el caso de que esta opción no sea válida, por la seguridad de los regatistas, el Comité de la Ramiro Carregal Rey indicaría el contorneo a la Isla de Sálvora, navegando por su exterior y buscando un rumbo más abierto, donde las olas sean mucho más negociables para los veleros.

Previamente, en la bajada, habrá que atender a los bajos de Basoñas y la piedra de Filgueira, que serán otras de las prioridades a salvar por los responsables de la navegación a bordo, estando muy atentos a su ubicación en las cartas marinas o en la electrónica de los veleros.

Una vez adentrados en el interior de la Ria de Arousa, la navegación ya será más tranquila, un momento estratégico para plantearse una buena táctica y llegar con el velamen a todo trapo, si la intensidad del viento lo permite, hasta las inmediaciones del Deportivo de Riveira, donde estará ubicada la llegada.

El Top, para la jornada sabatina, está previsto a las 12:00 horas en la ría muradana y noiesa, con una previsión de viento muy flojo teniendo su eje en el oeste-noroeste, con intensidades variables entre los 6 y los 9 nudos, lo que facilitaría una travesía más lineal.

Mañana domingo, y también con salida a las 12:00 horas, los tramos serán más técnicos, celebrando, como mínimo, una manga por el interior de la ría arousana, en las inmediaciones de Riveira, del tipo barlovento-sotavento, un trazado entre boyas que pondrá en juego la destreza de las tripulaciones en sus maniobras y que el Comité de la regata está barajando su longitud que podrá oscilar entre las seis y las ocho millas.

Entre las tripulaciones se encontrarán el Corsario Thunder, del Club de Yates de Vilagarcía el Moucho, A Píllara y el Galopín, del Deportivo de Riveira, o el Ziralla del Náutico de Sanxenxo, entre otros.