El Corsario Thunder completa las 22 millas de la Regata Ramiro Carregal

Corsario y Bon III Cedida

Aún cuando la previsión meteorológica para la primera jornada iba a ser una lotería, la sorpresa la dio un amanecer con la niebla a media altura, visibilidad completa entre las Rías de Muros y Noia y la de Arousa y un viento del 230, suroeste, con 10 nudos de media en la intensidad, que permitió realizar una regata costera en un tiempo extraordinario para toda la flota de la XXVI edición del Gran Trofeo Faro de Corrubedo – Regata Ramiro Carregal Rey, a la que le queda un segundo día de competición hoy en aguas de Ribeira.

Desde la organización consideran que el primer día fue realmente extraordinario, con la salida puntual. Limpia y sin boya de desmarque, los veleros comenzaron a caminar con velocidad desde el primer momento, sorprendiendo el Corsario Thunder desde el primer momento, que se escapó tras sus primeros escarceos con el Bon III, el único capaz de seguirle el ritmo.

El TP 52 de Jorge Durán, del Club de Yates de Vilagarcía, completó las 22 millas en 2 horas y 26 minutos sorprendiendo al Comité por su rápido trazado. Corsario es líder de la general y de su Clase Regata. Le sigue el Bon III, de Víctor Carrión, del Club Náutico Punta Lagoa, que es segundo en Regata y también segundo en la general. Y tercero ha sido el Peperetes Nortemar, de José Manuel Millán, del Real Club de Regatas de Galicia.

En la Clase Crucero/Regata manda el Orión, del Alberto Javier Pérez, del Monte Real Club de Yates de Bayona. Segundo es el Camping Ría de Arosa, de José Manuel Pombar, del Club Náutico Arousa Norte. Y cierra el cajón del podio el Ziralla Primero, de Ramón Barreiro, del Real Club Náutico de Sanxenxo Ya en los Crucero, defiende el cetro dorado el Bacor, de Javier Villaamil, del Real Club Náutico Portosín.

Le sigue el Escora, de Miguel Reboreda. Y es tercero el Tuspi II, de Oscar Rodríguez, ambos también del Club Náutico de Portosín. La entrega de premios está prevista para hoy a la cinco de la tarde con la asistencia confirmada de Ramiro Carregal Rey y pondrá el colofón a dos jornadas deportivas en las que hoy domingo se va a disputar un barlovento-sotavento, que se espera igual de excelente.