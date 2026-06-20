Chicho Alves: “Queremos darle continuidad al proyecto de estos años”

Chicho Alves dando indicaciones durante un partido en A Cachada DAMIAN AVILES

El Rotogal Boiro sigue trabajando en la confección de la mejor plantilla posible para la temporada 2026/2027, en la que el combinado militará en la Superliga 2 Oro masculina, después de que el club tomase la decisión de no rechazar la categoría a pesar del notable incremento de presupuesto que supone.

La idea principal del Rotogal Boiro pasa por renovar a casi toda la plantilla actual, en una lista que encabeza Alan Dávila, y a la que también se suma ahora Arón Pena. El joven colocador firma de nuevo con el equipo en el que se formó desde categorías inferiores, manteniéndose así como una de las piezas claves en el proyecto del Rotogal Boiro para la siguiente temporada.

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“Estamos intentando cerrar algunos flecos para renovar a todo el mundo, ya que el objetivo es darle continuidad al proyecto de Superliga 2 de estos últimos años”, comenta Chicho Alves.

“Sí que estamos buscando en el mercado internacional alguien que se adapte a nuestras características, sobre todo económicas, y que sea homogéneo, que se complemente bien con el equipo”, explica el entrenador del Rotogal Boiro. Lo cierto, es que por el lado internacional el Boiro comenzó anunciando al central argentino Nico Robins.

“Nos va a aportar muchísima veteranía, que es algo que estábamos buscando y encima va a ser el preparador físico de todo el club”, cuenta Chicho. Por otro lado, también anunciaron el fichaje de Kelvin de Los Santos, un jugador de edad júnior que llega al Rotogal tras mudarse a Boiro por sus estudios.

“Viene a pelear por un puesto, a evolucionar como jugador. Creo que se complementa muy bien con los chicos que ya tenemos de aquí”, destaca el técnico. Asimismo, Kelvin de Los Santos viene de ser campeón de España con el equipo júnior del Barça.