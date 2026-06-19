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+Deportes

Roi Bouzas, del Biqueira, consigue un diploma nacional en Guadalajara

Es el tercer deportista de la entidad grovense que logra este hito

María Caldas
19/06/2026 11:30
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El gimnasta del Club Biqueir, Roi Bouzas, consiguió un diploma nacional, luego de colocarse en la octava plaza de la clasificación general por aparatos en el Campeonato de España de Guadalajara. 

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Roi Bouzas consigue el tercer diploma para las grovenses
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Gracias a la actuación de Bouzas, el Club Biqueira suma su tercer diploma nacional. El primero fue para Naila Muñiz en 2019, seguida por Lucía Villanueva en 2020 y ahora es Roi quien se hace con este, luego de presentar tres ejercicios y conseguir llegar a dos finales como son el aro y la cuerda.

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