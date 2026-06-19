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Roi Bouzas, del Biqueira, consigue un diploma nacional en Guadalajara
Es el tercer deportista de la entidad grovense que logra este hito
El gimnasta del Club Biqueir, Roi Bouzas, consiguió un diploma nacional, luego de colocarse en la octava plaza de la clasificación general por aparatos en el Campeonato de España de Guadalajara.
Gracias a la actuación de Bouzas, el Club Biqueira suma su tercer diploma nacional. El primero fue para Naila Muñiz en 2019, seguida por Lucía Villanueva en 2020 y ahora es Roi quien se hace con este, luego de presentar tres ejercicios y conseguir llegar a dos finales como son el aro y la cuerda.