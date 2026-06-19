Roi Bouzas, del Biqueira, consigue un diploma nacional en Guadalajara

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El gimnasta del Club Biqueir, Roi Bouzas, consiguió un diploma nacional, luego de colocarse en la octava plaza de la clasificación general por aparatos en el Campeonato de España de Guadalajara.

Roi Bouzas consigue el tercer diploma para las grovenses Cedida

Gracias a la actuación de Bouzas, el Club Biqueira suma su tercer diploma nacional. El primero fue para Naila Muñiz en 2019, seguida por Lucía Villanueva en 2020 y ahora es Roi quien se hace con este, luego de presentar tres ejercicios y conseguir llegar a dos finales como son el aro y la cuerda.