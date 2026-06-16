El Rotogal Boiro comienza a perfilar la próxima temporada

Chicho Alves da instrucciones durante un partido la pasada temporada DAMIAN AVILES

El Rotogal Boiro comienza a perfilar la temporada 2026/2027, en la que militará en la nueva Superliga 2 Oro. El cuadro boirense seguirá una temporada más a los mandos de Adrián ‘Chicho’ Alves. El técnico, que lleva años realizando un gran trabajo en la base del Boiro Voleibol, guiará de nuevo al equipo tras los buenos resultados obtenidos.

Así, tras anunciar que Alves seguirá encabezando el proyecto, desde la entidad boirense comenzaron a anunciar las primeras bajas. El primero en abandonar el conjunto es el puertorriqueño Janluar Figueroa. El central, que disputó dos temporadas con la camiseta del Boiro Voleibol, encara nuevos retos para la próxima temporada.

Figueroa se despide de A Cachada después de ser protagonista en grandes encuentros, como la victoria ante Vigo en la que anotó 21 puntos. Desde el club quisieron destacar la enorme progresión del joven. A la lista de bajas se suma también el canterano Mateo Fajardo, que regresó la pasada temporada al combinado boirense tras una etapa lejos de A Cachada.

Tras dos campañas en Boiro, Juan Cañate también se despide del Rotogal Boiro. El receptor y atacante colombiano fue considerado uno de los jugadores más fiables y de los más importantes en el equilibrio entre defensa y ataque en la pasada temporada. Por el momento, la última baja confirmada del Rotogal es la de Borja Santamaría, que abandona el combinado tras su segunda temporada vistiendo la camiseta boirense.

Las renovaciones

Del mismo modo, el Rotogal Boiro anuncia una de las renovaciones más esperadas. El receptor y canterano Alan Dávila es una de las grandes apuestas del club, convirtiéndose en la pasada temporada en uno de los referentes en la anotación del equipo.

El primer gran fichaje del nuevo Rotogal Boiro es el de Nico Robins. El argentino se pone a las órdenes de Chicho Alvez para reforzar el centro de la red, buscando más presencia en el bloqueo y experiencia sobre la pista. Desde el Rotogal Boiro destacan su “ambición y gen competitivo”.