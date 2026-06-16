El Costado TKD Boiro brilla en el Nacional de Málaga

Los deportistas del Costado Concello de Boiro

Málaga acogió el Campeonato de España de Parataekwondo, una de las competiciones más importantes del calendario nacional, en la que el Club Costado TKD Boiro volvió a demostrar su compromiso con el deporte inclusivo y la excelencia deportiva. La expedición boirense regresó con unos excelentes resultados.

Francisco Rodríguez Noya consiguió una meritoria medalla de bronce, mientras que Francisco Javier Fernández Allo y Paula Treus Redondo se proclamaron campeones de España tras lograr el oro en sus respectivas categorías.

“Queremos poner en valor la importancia del deporte inclusivo como herramienta de desarrollo personal, integración social y superación”, dicen desde la entidad boirense. “Nuestro club ha apostado desde sus inicios por un modelo basado en la igualdad de oportunidades, donde cada deportista encuentra un espacio para crecer, aprender y alcanzar sus metas independientemente de sus capacidades”, insisten.