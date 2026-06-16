El Club Biqueira suma 20 metales en el Campeonato Gallego Promoción y Prebase

Las deportistas del Biqueira Cedida

El Club Biqueira do Grove se desplazó al Campeonato Gallego de Promoción y Prebase que se celebró en Ourense, del que regresó con un total de 20 metales, dos títulos de campeonas gallegas y dos de subcampeonas gallegas.

El primero en estrenarse en el campeonato autonómico fue el conjunto benjamín promoción, que se alzaron con el título de subcampeonas gallegas por segundo año consecutivo.

Las gimnastas durante el Campeonato Cedida

La siguiente jornada del campeonato comenzó con el turno de los conjuntos juvenil prebase, que se proclamó campeón gallego. Por otro lado, el combinado juvenil, con un buen ejercicio pero una categoría compleja se clasificó en sexta posición.

Por último, el conjunto alevín consiguió el título de campeón gallego, y el conjunto infantil se hizo con el subcampeón gallego. "Estos resultados hacen ver el gran trabajo de las gimnastas", dicen desde la entidad.

Las pequeñas gimnastas con sus medallas Cedida

Ahora, el Club Biqueira se centra en el Campeonato de España masculino, al que acudirá su gimnasta Roi Bouzas, que se encuentra compitiendo hasta el día de mañana.