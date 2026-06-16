El CCD Sanxenxo logra el título autonómico ante un rocoso RC da Estrada

El equipo masculino absoluto de Sanxenxo Cedida

El Círculo Cultural y Deportivo de Sanxenxo acogió la concentración final del Campeonato Gallego por equipos de División Oro, una cita que reunió a algunos de los clubes más destacados del tenis gallego. La fase final masculina dejó enfrentamientos de gran intensidad.

Por un lado, el RC Tenis Coruña y el CCD Sanxenxo protagonizaron un duelo muy disputado que tuvo que resolverse en la serie de dobles. Los anfitriones, finalmente, lograron imponerse alcanzando una final en la que confirmarían su condición de favoritos en la gran final ante el RC da Estrada, que llegó a la final tras vencer por 5-1 al Club As Termas, y el Sanxenxo cerró así la competición con un título ante sus aficionados.

“La amplia y sólida estructura del equipo ha sido determinante para la consecución de este campeonato, reflejando el gran trabajo colectivo y el excelente estado de forma del tenis en el CCD Sanxenxo”, comentan desde la entidad organizadora y campeona masculina.

“Sanxenxo cuenta con jugadores profesionales, digamos. Nosotros estamos orgullosos y nos sentimos como si fuéramos ganadores porque creo que el éxito es tremendo”, comenta Miguel Sánchez, entrenador da Estrada.

En categoría femenina, el RC Tenis da Coruña partía como claro favorito y respondió a las expectativas con una actuación solvente. Por parte del RC Estrada, las de Miguel Sánchez vencieron en semifinales al Club de Tenis O Rial, con un equipo entre el que se encuentran las vilagarcianas Lucía del Valle, Alba Sánchez y Candela Fajardo. Finalmente, con un 10-7 en el súper tie-break, las de Sánchez consiguieron en pase a la final.

Así, la gran final femenina se disputó ante el Club de Tenis da Coruña, que conquistó el título de campeón gallego por séptimo año consecutivo. Desde la Federación Gallega quisieron felicitar al CCD Sanxenxo y al Club da Coruña por sus títulos, así como reconocer el gran papel del Recreo Cultural da Estrada por los dos subcampeonatos en la máxima categoría autonómica.