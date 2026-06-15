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Diario de Arousa

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+Deportes

Ribeira acolle a VI edición da Carreira 5K El Canario o vindeiro 28 de xuño

María Caldas
15/06/2026 19:00
Presentación sexta edición Carreira 5K El Canario
Presentación sexta edición Carreira 5K El Canario
Cedida
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Ribeira correrá coa sexta edición da Carreira 5K El Canario, homenaxe a José Nespereira, que promove esta escola de boxeo coa colaboración do Concello. Esta cita deportiva terá lugar no domingo, 28 de xuño, a partir das 10.00 horas, coa praza do Concello como punto de partida e meta. 

Reunirá as modalidades absoluta, zapatilla inclusiva, carreiras por parellas e categorías menores, que deberán completar a distancia que lles corresponde, sendo a proba absoluta de cinco quilómetros. 

O percorrido é urbano, polo que discorrerá a carón do mar ata a zona das Carolinas para subir pola rúa Lepanto, Miguel Rodríguez Bautista, Abesadas e baixar pola rúa Rosalía de Castro. O concelleiro de Deportes, Álex Vidal, reafirmou o compromiso da Administración local con esta proba. 

Neste senso, puxo en valor que este tipo de eventos rendan tamén homenaxe a deportistas das distintas disciplinas como sucede con José Nespereira no atletismo. 

En representación da Escola de Boxeo El Canario, Clara Millares, avanzou que haberá trofeos e tamén premios en metálico para os tres primeiros postos da absoluta, ademais de sorteos entre os participantes de produtos doados por colaboradores.

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