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+Deportes

La vilagarciana Paula Suárez viaja al Mundial por equipos de Hong Kong

Irene Diz disputará el Campeonato del Mundo de Jóvenes categorías en Italia

María Caldas
15/06/2026 20:45
paula suárez futbolista del umia y jugadora de ajedrez entrevista para la gala do deporte
Paula Suárez viaja en los próximos días a China
Gonzalo Salgado
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El CX Fontecarmoa está de enhorabuena, y es que dos de sus jugadoras de mayor talento van a participar en eventos internacionales de gran prestigio. Por un lado, Paula Suárez recibió la llamada de España para participar en el Campeonato del Mundo por equipos de partidas rápidas y blitz que se celebrará en la ciudad de Hong Kong, en China.

El campeonato se celebra en el espectacular Queen Elizabeth Stadium de Hong Kong, en dónde se citarán también ajedrecistas de la élite mundial como Magnus Carlsen , Fabio Caruana, o Wesley So. Las partidas rápidas comenzarán mañana, miércoles 17 de junio, hasta el viernes 19. El turno de las blitz comenzarán el sábado.

Por otro lado, se llevará a cabo el Campeonato del Mundo de Jóvenes categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 en Montesilvano, Italia, en las instalaciones del Centro de Congresos Dean Martin. En este, participará Irene Diz, concretamente en la categoría Sub 18.

“Su talento, capacidad de sacrificio y, desde el club, la infraestructura para que hayan progresado han sido las claves de su éxito. Independientemente de los resultados que puedan obtener, el estar ahí es ya un motivo de inmensa satisfacción”, comentan desde el Club de Xadrez Fontecarmoa sobre sus jugadoras

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