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Diario de Arousa

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+Deportes

Portonovo acolle a vinte dornas na primeira regata da Copa Mörling

María Caldas
14/06/2026 20:40
vela
A regata en Portonovo
Cedida
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Portonovo celebrou a XVII Regata do Sepelo, a primeira proba puntuable da Copa Mörling de Dornas a Vela. Aínda que a previsión inicial era que deran dúas voltas a un campo de regatas o escaso vento obrigou a acurtar o percorrido, dando por válida a clasificación ao rematar a primeira volta.

A sorpresa desta regata deuna a dorna ‘Fungona’, embarcación do Clube Mariño Salnés de Cambados que logrou o primeiro posto seguida da ‘Abuelo Tucho’, do mesmo colectivo. A catro veces gañadora da Copa Mörling, a ‘Pereka’, da Asociación Cultural e Deportiva da Illa de Arousa, fíxose co terceiro posto, seguida pola tamén arousá ‘Selosa’. O quinto posto foi para ‘Miserela’, embarcación que se estrenaba como participante desta competición de dornas a vela.

A Copa Mörling continuará o vindeiro sábado 20 de xuño coa celebración da IX Regata do Salnés, en Cambados, organizada de forma conxunta pola Asociación A Torre e o Clube Mariño Salnés. 

O circuíto arrancará ás 16.30 horas desde o peirado de Santo Tomé. Media hora antes, reunión de patróns e patroas para recibir toda a información sobre o campo da regata e outros aspectos que poidan resultar de utilidade para as tripulacións.

Culturmar organiza este campionato, xunto coas asociacións locais de cada un dos portos do circuíto. Este ano, serán un total de cinco regatas entre os mese de xuño e agosto. Despois de Portonovo e Cambados, a Copa seguirá na Illa de Arousa (Triángulo do Cantiño, 27 de xuño): o Grove (Regata dos Faros, 4 de xullo); e con remate o 22 de agosto en Combarro (Poio), na Regata da Reiboa. A Copa Mörling é unha proba que naceu como mostra de agradecemento á labor realizada por Staffan Mörling.

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