Manuel Fontán se proclama subcampeón de Europa en el C2 500m

Manuel Fontán y Diego Domínguez en el C2 500 metros RFEP

El palista del Club Náutico O Muíño, Manuel Fontán, cerró por todo lo alto su participación en el Campeonato de Europa de Sprint y Paracanoe que se viene celebrando durante el fin de semana en Portugal.

Manuel Fontán formó pareja con Diego Domínguez en el C2 500 metros, llegando a la gran final tras ser primeros en las semifinales. En la pelea por las medallas, Fontán y Domínguez se proclamaron subcampeones europeos, solo por detrás de los atletas internacionales neutros Zahkar Petrov e Iván Shtyl.

El vilanovés completó la prueba junto al medallista olímpico en un tiempo de 1:43.301, frente al 1:42.801 de los campeones de Europa. Pero la plata en el C2 500 metros no es la única medalla con la que Manuel Fontán vuelve a casa.

Manuel Fontán consiguió el oro en el C4 500 metros mixto Cedida

El deportista del Náutico O Muíño se proclamó campeón de Europa en el C4 500 metros mixto junto a Diego Domínguez, Antía Jácome y Viktoria Yarchevska, completando la prueba en un tiempo de 1:38.098.

El K4 femenino hace historia

Por otro lado, Lucía Val, deportista del Rías Baixas-Boiro, hizo historia con el K4 500 metros femenino. Sí el pasado mes de agosto la embarcación femenina del K4 500 logró el primer título mundial de su historia, menos de un año después ese barco ha vuelto a lograr otro hito histórico para España: Sara Ouzande, Lucía Val, Daniela García y Barbara Pardo han conseguido, en el Campeonato de Europa que se está celebrando en Montemor-O-Vello, el primer título continental del K4 500 femenino.

Este nuevo oro de las chicas del Kayak da continuidad a los conseguido en el mundial de Milán y en las dos copas del mundo de la presente temporada, donde tanto en Szeged como en Brandemburgo lograron firmar una medalla de plata en las dos finales. La prueba de este europeo, a la que llegaron las españolas después de clasificar de manera directa siendo segundas en su serie, fue un auténtico rodillo del barco español que siempre fue en la cabeza y, al entrar en meta, paró el crono en 1:31,156 marcando una distancia con la plata de las polacas de 0,760 segundos.