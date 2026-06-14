El Gran Premio Albariño celebra el éxito de su nueva edición con 250 ciclistas

La salida de una de las pruebas de la 56ª edición del Gran Premio dio Albariño en Cambados Cedida

El Club Ciclista Cultural Cambados, con la colaboración de la Federación Galega de Ciclismo, celebró la 56ª edición del Gran Premio do Albariño – Memorial Ernesto Falcón Padín. Con más de medio siglo de historia ininterrumpida, se trata de la prueba decana del ciclismo gallego y de una de las más longevas y emblemáticas del calendario nacional.

La cita reunió este año a más de 250 participantes, una cifra que vuelve a batir registros y confirma el extraordinario momento de la prueba. El programa abarcó todas las categorías de base, desde los más pequeños —con corredores que arrancan a los 3 años en las pruebas de escuelas (Principiante, Promesa, Alevín e Infantil, en masculino y femenino)— hasta la categoría reina júnior, pasando por cadete, tanto masculina como femenina. Una auténtica fiesta del ciclismo que pone el foco en la cantera y en el futuro del deporte de las dos ruedas.

La entrega de premios Cedida

Uno de los momentos más emotivos y simbólicos de la jornada se produjo en la entrega de premios de la prueba, ya que la viuda de Ernesto Falcón Padín, miembro fundador del club en los años setenta y alma de la prueba, a la que dedicó y cuidó durante más de medio siglo, entregó la hoja de plata a los vencedores.

Por un lado, en la categoría alevín el triunfo fue para Bruno Álvarez, del Club Ciclista Viveiro, seguido de Izan Ubeira, de Teis, y de Raúl Fresco, del Escola de Ciclismo Velostar. En el apartado femenino se subió a lo más alto del podio Leire Castro, del Ciclismo Narón, completando el podio Lucía Rosal e Iris Rodríguez.

En categoría cadete el triunfo fue para el Club Ciclista Compostelano con el primer puesto de Álvaro Iglesias, en un podio que completaron Hugo Rodríguez y Hugo Irago, ambos del Ciclismo Teis. En el femenino, Leire García, del Ponteareas logró el primer puesto, seguida de Antía Torres y Alma Díaz.

La entrega de premios Cedida

Ya en la categoría élite Sub 23 femenina, el triunfo fue para Lianis Mesa, con un segundo puesto para Karem Martínez y tercero para Mariana García. En la categoría infantil el Club Ciclista Viveiro volvió a lo más alto del podio con Xoel Díaz, mientras que Breixo Rodríguez fue plata y Pablo Costa bronce. Por el lado femenino, Alba Ruiz, del Betanzos, se colocó primera, seguida de Rocío Bello y de Antía Álvarez.

Una de las categorías más esperadas era la júnior, en dónde en categoría masculina José Manuel Pintos, del Cortizo, se hizo con la primera plaza, con la tercera para su compañero de equipo Unai Fernández, y en el lado femenino Ivet Dimitrova se llevó el oro.

La entrega de premios Cedida

Por otra parte, en la categoría principiante, Alen Pérez, del Ponteareas logró la primera plaza, mientras que en femenino la consiguió Jimena Paleo, del Viveiro, con segunda posición para la barbanzana Jimena Sandias.

En la categoría promesa femenina, Lucía Rial, del Club Ciclista Ribadumia, consiguió la medalla de plata, y en el apartado masculino repitió metal el barbanzano Pedro Míguez.