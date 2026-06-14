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+Deportes

Cabo de Cruz se hace con el segundo puesto en el Nacional

Las veteranas femeninas se subieron al podio en Moaña

María Caldas
14/06/2026 21:15
veteranos remop
Las veteranas de Cabo de Cruz
remeirando/TONHI COSTAS
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La localidad de Meira, en Moaña, acogió el LXXIX Campeonato de España de Traineras para las categorías de veteranos y absolutos. Hasta allí se desplazaron equipos de la comarca arousana como el CR Puebla, Cabo da Cruz, Amegrove o CR Mecos.

Por un lado, comenzaron a remar las traineras de los veteranos. En el cuadro femenino, el Club de Remo Cabo de Cruz consiguió el pase directo a la final, en la que el Club de Remo Puebla consiguió la primera posición en la primera manga tras completar la prueba en un tiempo de 12:29,43, quedando por delante del CD Illunbe, que fue segundo.

Cabo de Cruz, en la tercera manga, consiguió la segunda posición con un cronómetro de 12:10,95. En la misma manga, Samertolameu consiguió la tercera posición. En el lado veterano masculino, Cabo de Cruz fue segundo en la segunda manga.

Por la categoría absoluta femenina, en la sexta manga, Amegrove fue segunda y Cabo de Cruz tercera, mientras que en el apartado masculino, en la séptima manga, el CR Mecos fue cuarto. Ya en las finales, los equipos arousanos no tuvieron suerte con los metales. 

Solo las veteranas femeninas de Cabo de Cruz se subieron al podio, haciéndose con la segunda posición por detrás del Cangas. El Puebla, por su parte, fue quinto. Los veteranos masculinos de Cabo fueron sextos, y el AR Rianxo, séptimo.

En las finales de la categoría absoluta el equipo femenino de Amegrove quedó en la sexta posición, y el de Cabo de Cruz en la séptima. Por parte de los combinados masculinos absolutos, Cabo de Cruz fue cuarto y el Club de Remos Mecos finalizó en la octava posición.

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