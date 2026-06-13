Portonovo estrena la V edición de la Copa Mörling

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La primera regata puntuable para el Campeonato Gallego de Dornas a Vela, Copa Mörling, tiene por escenario las aguas de Sanxenxo y Portonovo, con la celebración hoy de la XVII Regata do Sepelo a partir de las 16:30 horas. Media hora abntes de la regata tendrá lugar la habitual reunión de patronas y patrones de las embarcacfiones participantes, en la que se darán las condiciones de viento y mar, así como las medidas de seguridad para el transcurrir de la competición. En total, se espera que participen unas 30 dornas procedentes de la rías de Arousa, Pontevedra y Vigo.

Un año más, los Amigos da Dorna de Portonovo reciben la Copa Mörling, que llega a su quinta edición, tal y como sucedió en las cuatro anteriores desde que se recuperó el Campeonato Gallego con este formato copero.

El objetivo de Amigos da Dorna de Portonovo, asociación integrada en la Federación Gallega por la Cultura Marítima y Fluvial, Culturmar, es la de contribuir con estas regatas de vela tradicional a la recuperación, conservación y difusión del patrimonio marinero tradicional gallego.

Así, la Copa Mörling de Dornas a Vela celebra este año su quinto aniversario con un circuito de regatas en cinco localidades de la costa sur gallega, donde mejor se conserva la tradición de la navegación con este tipo de embarcación. La Federación Gallega de Cultura Marítima y Fluvial (Culturmar) organiza este campeonato junto con las asociaciones locales de cada uno de los puertos del circuito, que comienza este hoy en Portonovo (Sanxenxo) y continúa durante todo el verano en Cambados (Regata do Salnés, 20 de junio); a Illa de Arousa (Triángulo do Cantiño, 27 de junio); O Grove (Regata de Dos Faros, 4 de julio); y finaliza el 22 de agosto en Combarro (Poio), con la celebración de la Regata de Reiboa.

La Copa Mörling cuenta con un sistema de puntuación para incentivar la participación de los regatistas. Al finalizar la competición, se otorga un trofeo a las embarcaciones que finalmente ocupen los tres primeros puestos en la clasificación general.

Al término de cada regata, las asociaciones anfitrionas organizan una jornada de convivencia para las tripulaciones y los participantes. Los colectivos que apoyan a Culturmar en la organización de esta quinta edición del Campeonato Gallego de Dornas son, por un lado, la Asociación de Amigos de Dorna de Portonovo, primera anfitriona; la Asociación A Torre de Cambados; la Asociación Cultural y Deportiva Dorna de Illa de Arousa; la Asociación de Amigos de Dorna de Meca do Grove; y, por último, el Club Náutico A Reiboa de Combarro.