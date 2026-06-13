Os Ingleses contará con tres jugadores en el Nacional de Selecciones

Las jugadoras de Os Ingleses durante el último Campeonato de España por Selecciones Autonómicas Cedida

El Club de Rugby Os Ingleses contará con representación este fin de semana en el Campeonato Regional Español de Rugby 7s (CESA 7s), que se disputará los días durante el día de hoy y también mañana en los Campos de Pepe Rojo, en Valladolid.

El club vilagarciano contará con tres jugadores en las selecciones gallegas que competirán en uno de los eventos más importantes del rugby juvenil estatal: Candela Pérez Iglesias y Lía Carracedo Taboada, con la selección femenina Sub 18 de Galicia, y Martín Oubiña Fernández, con la selección masculina Sub 16 de Galicia.

El evento reunirá a más de 700 atletas de 45 equipos regionales de toda España, convirtiendo a Valladolid en el epicentro del rugby a siete nacional durante todo el fin de semana.

En el caso del equipo femenino Sub 18, Candela y Lía comenzarán la competición hoy contra Cataluña (9:44 horas), Euskadi (11:56 horas) y Madrid (14:08 horas), buscando uno de los puestos que darán acceso a las eliminatorias por el título.

Por su parte, Martín formará parte del equipo masculino gallego Sub 16, que debutará a las 9:00 horas contra Aragón y cerrará la fase de grupos a las 13:02 horas contra la Comunidad Valenciana, con la opción de acceder a los partidos por la medalla de oro dependiendo de la clasificación final del grupo. Para Os Ingleses, esta convocatoria supone “un novo recoñecemento ao traballo desenvolvido na canteira e ao compromiso diario dos seus xogadores e xogadoras”.

“É un inmenso orgullo para todo o club ver como tres dos nosos representantes vestirán a camiseta de Galicia nun campionato desta relevancia. O seu esforzo, dedicación e paixón polo rugby teñen recompensa, e son un exemplo para toda a nosa base”, dicen desde el club de Vilagarcía.