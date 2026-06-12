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+Deportes

Manuel Fontán y Diego Domínguez dan un golpe de autoridad en la semifinal del C2 500 metros

El palista del Náutico O Muíño logró la primera posición junto al madrileño en el Campeonato de Europa de Portugal

María Caldas
12/06/2026 18:30
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Manuel Fontán y Diego Domínguez
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El vilanovés y palista del Náutico O Muíño Manuel Fontán participó junto con Diego Domínguez en la semifinal del C2 500 metros del Campeonato de Europa de Sprint y Paracanoe que se está celebrando en Portugal. 

Fontán consiguió el pase a la gran final de la prueba europea por todo lo alto, y es que se hicieron con la primera posición en las semis con un tiempo de 1:45.421. 

La embarcación española quedó por delante de Lituania, que fue segunda, y República Checa, que se colocó como tercera clasificada en la semifinal de la prueba europea. 

Ahora, Manuel Fontán y Diego Domínguez tienen un día para preparar la gran final del C2 500 metros, que será el domingo a las 12:01, hora portuguesa. 

Asimismo, mañana a las 12:14 horas, Lucía Val, en representación del Club Rías Baixas-Boiro, disputará la gran final del K4 500 metros femenino, embarcación que consiguió la segunda posición en el primer día del Campeonato de Europa de Sprint y Paracanoe.

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